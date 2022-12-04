МВД Новосибирской области закупит 75 легковых автомобилей в рамках гособоронзаказа

Стартовая цена контракта — 72,1 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Управление МВД по Новосибирской области объявило об аукционе на поиск компании, которая поставит 75 легковых автомобилей на сумму 72,1 миллиона рублей в рамках гособоронзаказа. Информация об ауки появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, машины должны быть белого цвета, с механической коробкой передач и выпущены не ранее 2022 года. В 43 автомобилях должно быть четыре посадочных места, в остальных 32 — пять. Победитель торгов должен будет поставить автомобили с 10 января по 30 июня 2023 года.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 12 декабря, а итоги подведут 14 декабря 2022 года. Деньги на закупку выделят из федерального бюджета.

Напомним, В Новосибирске к концу 2023 года появятся 120 новых троллейбусов.

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