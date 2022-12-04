Рита Дакота показала поклонницу и любительницу «чтительных практик» из Новосибирска

«Рита, я большая поклонница чтительных практик, могу и вам книжек подарить». Фото: Борис КУДРЯВОВ / кадр из видео.

4 декабря в Новосибирск с долгожданным концертом приехала Рита Дакота. Пока певица готовилась к выступлению, одна из поклонниц удивила ее своим «интеллектуальным» видеомонологом.

— Я, как обычно, провожу свой день, покупаю книжки. Я люблю читать. Духовно развиваться этими практиками чтительными. Вот эта чтительность позволяет тебе идти по жизни вперед и грамотно поставлять любую речевую активность. Вот, например, вам позвóнит друг, и вы сможете его поддержать ментальностью и какими-то словами, — сказала девушка на видео.

Рита Дакота прославилась песнями, в которых поет о духовных исканиях, высших силах и Боге. Поэтому она решила, что поклонница мастерски ее шутит над ее творчеством.

— Эта девчонка обещала еще и моих пацанов шашлыками накормить. Может, мне повезет, и она еще мне книжек подарит, для моих «чтительных практик». P.S.: я уверена на 100 из 100, что это мастерский филигранный троллинг. И девчонка угорает над всеми, как настоящая актриса, — написала Рита Дакота в своем Телеграме. И прикрепила опрос для фанатов.

Подписчики певицы разделились на три лагеря. Больше половины согласились с Ритой, 20% посчитали, что поклонница абсолютно серьезна. Еще четверть не смогла понять, шутка это или правда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер