Ледяные и снежные горки в Новосибирске 2022: где покататься, сколько будут стоить

В Новосибирске зимой 2022/23 в парках откроются 14 бесплатных горок для детей и взрослых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в декабре 2022 года в парках откроются 14 бесплатных горок для детей и взрослых. Об этом сообщили в мэрии города.

Публикуем список адресов, где будут находиться бесплатные горки:

- парк «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а);

- Михайловская набереженая (ул. Большевистская, 12б);

- парк «Центральный» (ул. Мичурина, 8);

- парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53);

- парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49);

- парк им. С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а)

- парк «Бугринская роща» (ул. Саввы Кожевникова, 39);

- парк «Затулинский» (ул. Зорге, 47);

- парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15);

- сад им. Дзержинского (ул. Авиационной, 1).

Также в Заельцовском, Затулинском, Центральном парках и парке им. С. М. Киров построят деревянные горки.

— В парке «Березовая роща» будет также работать аттракцион «Горка зимняя деревянная с одним скатом, модель Snow Fox 10». Плата за катанием за своим инвентарем будет стоить 120 рублей, с прокатным — 200 рублей. По тарифу «Доброе утро» кататься можно будет со своими ледянками и тюбингами по будням с 11.00 до 14.00 за 80 рублей, — сообщили в мэрии.

Напомним, 30 декабря на Михайловской набережной откроется ледовый городок с высокими горками и скульптурами изо льда. В этом году он будет посвящен 130-летию Новосибирска.

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Вход будет платным (подробнее)

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