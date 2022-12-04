Уроженка Новосибирска заняла второе место на конкурсе красоты среди слабослышащих людей

Сибирячка представляла Россию на конкурсе красоты в Таиланде. Фото: Ангелина Балдаева.

В Таиланде прошел конкурс красоты Miss & Mister Deaf Universum 2022 среди людей с нарушением слуха. Россию представляла уроженка Новосибирска Лидия Жукова. Ей досталось второе место.

– Накануне поездки в Бангкок для Лиды были организованы занятия по дефиле, найдены великолепное платье и кокошник для выхода в национальном костюме. Но самое важное – это быть на связи 24 часа в сутки. Настраивать, поддерживать, советовать, – рассказала изданию «Горсайт» директор Всероссийского конкурса красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих женщин «Тихая Красота» Ангелина Балдаева.

Лидия выиграла и 50 тысяч бат — это примерно 87 500 рублей.

Первое место заняла конкурсантка из Германии, третье — представительница Кипра.

В конкурсе участвовали и мужчины. Первое место занял участник из Вьетнама, второе — из Бутана, а третье — из Гонконга.

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