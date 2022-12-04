В Новосибирске двое мужчин избили девушку, отобрав у нее телефон и 30 тысяч рублей

Грабителей отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое мужчин избили девушку 24 лет, отобрав у нее телефон и деньги. Жительница улицы Островского пригласила их в гости, хотя была с ними мало знакома.

— Нападение произошло 30 ноября. Потерпевшая пояснила, что, услышав звонок, открыла дверь гостям. Внезапно один из них ударил ее в лицо, после чего мужчины забрали телефон девушки и деньги, более 30 тысяч рублей. Совершив преступление, граждане скрылись, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские опросили соседей, изъяли записи с камер наблюдения, и 2 декабря задержали потерпевших на станции «Гагаринская». Ими оказались двое мужчин 21 и 42 лет, которые приехали в Новосибирск из другого региона. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж. Похищенный телефон вернули девушке.

Остальные детали нападения уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Фигурантов заключили под стражу.

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