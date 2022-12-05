В Новосибирск придет солнечная погода с 20-градусными морозами

В Новосибирске не отступает мороз. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В понедельник, 5 декабря, в Новосибирске по-прежнему будет стоять морозная, но солнечная погода. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура составит -21…-23 градуса, днем -18…-20. Преимущественно без осадков. Ветер переменный, скорость 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи. Скользких дорог в городе на сегодня не обещают.

В Новосибирской области температура ночью опустится до -18…-23, местами до -31 градуса. Днем будет от -16 до -21. ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Также будет дуть слабый ветер.

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