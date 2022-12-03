Новосибирская команда не прошла в полуфинал «Новых Танцев» и упустила 7 миллионов рублей

Новосибирская команда не прошла в полуфинал "Новых Танцев". Фото: ТНТ.

В субботу, 3 декабря, на телеканале «ТНТ» вышел выпуск шоу «Новые Танцы» с новосибирской командой Vibe Crew. Они выбыли во втором этапе в баттлах на троих. В следующем выпуске у новосибирцев уже не будет шанса попасть в полуфинал, а потом получить приз в 7 миллионов долларов.

Тем не менее, команда запомнилась своим колоритом – сибирской самобытностью и уникальными фишками. Хореограф Егор Дружинин отметил, что каждый танцор в команде отличается своей уникальностью, но в танце есть общая мысль. Также ему понравился профессионализм исполнения. Дружинин отдал свой голос за новосибирцев.

– В предыдущей команде был мощный танец, там в каких-то моментах хотелось вскакивать, зрители кричали. А здесь я просто от начала до конца внимательно посмотрел, как люди очень круто танцуют, – высказался один из членов жюри, импровизатор Антон Шастун.

Выступление команды X-Net из Мытищ просто «порвало» членов жюри и зал, поэтому коллектив одержал безоговорочную победу.

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