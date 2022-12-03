В Новосибирске пенсионер сбил двух женщин на пешеходном переходе у «Локомотив-Арены»

В Новосибирске на Ипподромской сбили двух женщин. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В субботу, 3 декабря, в Новосибирске на улице Ипподромской сбили двух пешеходов. Пострадавшими оказались женщины 32 и 48 лет, сообщают в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Инцидент произошел вечером в субботу, 3 декабря. Пешеходов не заметил 74-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Rush. Они переходили дорогу возле «Локомотив-Арены».

Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

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