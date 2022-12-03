Неутомимая 85-летняя баба Зоя из Академгородка рассказала о знакомстве с губернатором и тяжелом детстве

В Новосибирске живет неутомимая баба Зоя. Фото: Навигатор / архив героини.

Баба Зоя – удивительная женщина из новосибирского Академгородка. Там ее знают как бабушку, исполняющую отечественные песни возле Торгового центра. Она лично знакома с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Он сделал фотокарточку на память, а потом отремонтировал дорогу по просьбе бабы Зои. 85-летняя оптимистка рассказала изданию Навигатор историю своей жизни.

Летом неутомимая старушка копает огород, а зимой помогает коммунальным службам – лопатой откидывает снег. Однажды она спасла заблудившегося ребенка, пока каталась на лыжах. В прошлом году Зоя Григорьевна украсила свой двор самодельными гирляндами из пластиковых крышечек и налепила снеговиков.

Баба Зоя родом из села в Кочковском районе. Когда началась Великая Отечественная война, ей было три года. Мама трудилась в колхозе, а хозяйство легло на ребенка. В 15 лет мама умерла, а Зоя стала жить с семьей отвоевавшего брата-инвалида. Нянчилась с детьми, в школу ходила редко.

В Новосибирск она поехала в телогрейке и кирзовых сапогах, забравшись в кузов грузовой машины. Здесь работала на радиозаводе, а потом в строящемся Академгородке Зою приняли в Институт математики полиграфисткой.

Теперь улыбчивая бабушка радует жителей Академгородка своим хорошим настроением и зарядом бодрости. Ее прозвали женщиной-праздником.

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