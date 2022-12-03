Новосибирцы возложили цветы к мемориалам в День Неизвестного Солдата

В Новосибирске почтили память павших воинов. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, в Новосибирске почтили память павших советских и российских воинов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Школьники, кадеты – в том числе ребята из ДНР, участники поисковых движений, руководители области и города возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы в Ленинском районе и памятнику «Раненый воин» на территории Заельцовского кладбища.

– Бессмертный подвиг воинов-сибиряков почтили митингом-реквиемом у монумента «Раненный воин» на Заельцовском кладбище, – сообщил мэр Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

Кадеты и мэр Новосибирска возложили цветы к мемориалу. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

Памятную дату отмечают в России с 2014 года. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов торжественно захоронили в Москве у стены Кремля.

В 1942 году юноши и девушки из Новосибирска, Кемерово, Томска и других сибирских городов отправились защищать Родину. Они записались в ряды Сибирской добровольческой дивизии. Имена некоторых из них знают до сих пор даже дети: Ольга Жилина, Борис Богатков, Михаил Перевозчиков.

Юные добровольцы из Сибирской дивизии. Фото: Правительство НСО.

В 1991 году в Новосибирск доставили прах солдата из Долины Смерти под городом Белым Тверской области, где сражались воины-сибиряки. В честь героев на территории Монумента Славы открыли Памятную плиту.

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