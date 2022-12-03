Мосты над Ипподромской отремонтировали после вмешательства новосибирской прокуратуры

В Новосибирске отремонтировали путепроводы над Ипподромской после вмешательства прокуратуры.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске отремонтировали пешеходные мостики на путепроводах через улицу Ипподромскую. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокурор Новосибирска Роман Сивак подал судебный иск, после чего «Гормост» объявил аукцион на ремонтные работы по путепроводам трех улиц: Гоголя, Фрунзе и Писарева. В документах тендера указано, что работы по обновлению пешеходных галерей выполнили за 8 миллионов бюджетных рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что пешеходный мост Сибревкома через Октябрьскую магистраль не успели отремонтировать к назначенному сроку.
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