Мосты над Ипподромской отремонтировали после вмешательства новосибирской прокуратуры

В Новосибирске отремонтировали путепроводы над Ипподромской после вмешательства прокуратуры. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске отремонтировали пешеходные мостики на путепроводах через улицу Ипподромскую. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак подал судебный иск, после чего «Гормост» объявил аукцион на ремонтные работы по путепроводам трех улиц: Гоголя, Фрунзе и Писарева. В документах тендера указано, что работы по обновлению пешеходных галерей выполнили за 8 миллионов бюджетных рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что пешеходный мост Сибревкома через Октябрьскую магистраль не успели отремонтировать к назначенному сроку.

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