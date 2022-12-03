Врач-пульмонолог объяснила, чем городской смог опасен для жителей Новосибирска

Смог в Новосибирске может серьезно навредить здоровью. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске грязный воздух держится уже неделю. В городе наступили морозы, водители долго прогревают автомобили, специалисты теплосетей исправляют аварии. Чем опасен для новосибирцев густой уличный смог, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на врача-пульмонолога, заведующую новосибирским терапевтическим отделением клиники «РЖД-Медицина» Надежда Попова.

Чрезмерное вдыхание вредных частиц в воздухе может привести к бронхо-легочным болезням. В выходные дни лучше всего выезжать в новосибирские хвойные леса, которые отлично очищают легкие.

Врач порекомендовала активные виды отдыха – катание на коньках и лыжах, но предостерегла любителей окунуться в прорубь.

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