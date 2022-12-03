Новосибирцам покажут «Отважных» - фильм о настоящих мужчинах

Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Премьера документального фильма «Отважные» (12+) состоится в кинотеатрах сети КАРО в Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Москве, Тюмени, Сургуте и Санкт-Петербурге. Жители столицы Сибири смогут посмотреть его 4 и 5 декабря в 15.00 на площадке ТРЦ «Галерея».

В фильме «Отважные» режиссера Олеси Шишигиной рассказывается о мужестве и подвиге российских мужчин и молодых парней в ходе специальной военной операции, о матерях, которые ждут своих сыновей дома, о ежедневном героизме. Для всех желающих после предварительной регистрации просмотр картины будет бесплатным.

Бонусом к премьерному показу станут лекции от героев и участников фильма во всех семи городах показа. В Новосибирске перед зрителями выступит автор благотворительного проекта «УАЗ на Донбасс», Соучредитель Фонда поддержки культурных и общественных инициатив «Евразийский путь» Сергей Шилов.