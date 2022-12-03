Число оставшихся без отопления жилых домов в Первомайском районе Новосибирска сократилось до восьми

В Новосибирске тепло и горячую воду в дома на Первомайке вернут к 22 часам. Фото: Прокуратура НСО.

К вечеру в субботу, 3 декабря, специалистам удалось восстановить подачу тепла в большинство домов после аварии в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

– В настоящее время подача тепла ограничена для 8 жилых домов и одного детского учреждения, – уточнили в теплосетях.

Горячую воду пока не дали в 19 зданий из 26. Место порыва трубы еще не нашли, ведутся земляные работы. Работы планируют завершить к 22:00.

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