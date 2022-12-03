Трех владельцев сети игорных клубов отправили под домашний арест в Новосибирске

В Новосибирске трех владельцев игорных клубов отправили под домашний арест. Фото: Прокуратура НСО / Артем Дьяконенко.

В субботу, 3 декабря, в Новосибирске под домашний арест отправили трех руководителей сети незаконных игорных заведений. Прокуратура Дзержинского района поддержала ходатайства следователя по этой мере пресечения, сообщили в пресс-службе надзорного органа Новосибирской области.

Напомним, общественники из Екатеринбурга и Перми приехали в Новосибирск в октябре, чтобы бороться с казино, которые в городе встречались почти на каждом шагу. Активисты выясняли, по каким точкам возбуждены уголовные дела, вызывали полицию и требовали изъять игровые автоматы.

Как уточнили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, с июня по октябрь в Новосибирске работали 10 нелегальных игровых залов, принадлежащих троим владельцам. Всего к организации причастны 16 человек.

Во время рейдов в октябре изъяли 350 системных блоков компьютеров и другое игорное оборудование. Также изъято 3 миллиона рублей.

Троим руководителям грозит срок до 4 лет за организацию незаконных азартных игр с извлечением дохода в крупном размере. Расследование продолжается, ход дела контролирует прокуратура.

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