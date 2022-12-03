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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 8:40

Пенсионерку в тяжелом состоянии увезли в больницу после пожара в Ленинском районе Новосибирска

Пламя разгорелось на третьем этаже многоквартирного дома
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Пожар сильно разгорелся, из окна валил густой черный дым.

Пожар сильно разгорелся, из окна валил густой черный дым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 3 ноября, пожар охватил квартиру в доме на 1-м переулке Римского-Корсакова, 5. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Во время пожара, по словам свидетелей ЧП, из окна квартиры валил густой черный дым. Чтобы добраться до пламени и пенсионерки, остававшейся в жилище, пожарные использовали автолестницу.

По данным очевидцев, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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