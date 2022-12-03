Пенсионерку в тяжелом состоянии увезли в больницу после пожара в Ленинском районе Новосибирска

Пожар сильно разгорелся, из окна валил густой черный дым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 3 ноября, пожар охватил квартиру в доме на 1-м переулке Римского-Корсакова, 5. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Во время пожара, по словам свидетелей ЧП, из окна квартиры валил густой черный дым. Чтобы добраться до пламени и пенсионерки, остававшейся в жилище, пожарные использовали автолестницу.

По данным очевидцев, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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