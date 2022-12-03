В Новосибирске вор вскрыл автомобиль и вынес ценные вещи возле детского сада

В Новосибирске обворовали машину напротив детского сада. Фото: АСТ-54.

В Кировском районе Новосибирска неизвестный обокрал автомобиль, припаркованный возле детского сада № 86 на улице Мира. Инцидент произошел утром 2 декабря. Об этом пострадавший сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Ловкий злоумышленник прилюдно взломал дверь авто, из-за чего сработала сигнализация. Тем не менее, люди спокойно проходили мимо. Вор вынес сумку с ноутбуком и важным инструментом. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что хозяин автомобиля сообщил о краже в полицию.

– Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и розыск лица/лиц, совершивших противоправное деяние, – прокомментировали в ведомстве.

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