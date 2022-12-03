Два кроссовера столкнулись ночью в коттеджном поселке под Новосибирском

Два автомобиля столкнулись в коттеджном поселке под Новосибирском. Фото: АСТ-54.
В ночь на субботу, 3 декабря, в коттеджном поселке «Близкий» под Новосибирском два кроссовера устроили ДТП.
Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», одним из участников ДТП стал автомобиль Mazda. Он опрокинулся на бок после столкновения.
В аварии никто не пострадал.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как товарный поезд снес легковушку на путях.
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