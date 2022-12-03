В Новосибирске окрепнет мороз 3 декабря

В Новосибирске держатся крепкие морозы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В субботу, 3 декабря, в Новосибирске снова похолодает после временного потепления. Такой прогноз дают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Сейчас в городе – 22 градуса. В пятницу температура опускалась до 19 градусов мороза. Из-за холода и грязного воздуха на улице поднимается туман, на дорогах гололедица.
– Переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, – сообщают синоптики.
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