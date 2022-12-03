«На меня посыпались осколки»: в Новосибирске в лобовое стекло иномарки прилетел обломок тормозной системы грузовика

На Бугринском мосту обломок тормозной системы грузовика прилетел в лобовое стекло ехавшей за ним иномарки. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске на Бугринском мосту обломок тормозной системы грузовика прилетел в лобовое стекло ехавшей за ним иномарки. ЧП случилось днем в пятницу, 2 декабря.

— Я ехал за грузовиком, когда в какой-то момент от него отвалилась часть вроде бы как тормозной системы. Я увидел, как этот обломок летит в меня. Он пробил лобовое стекло моей машины, на меня посыпались осколки, стекло было везде, — рассказал КП-Новосибирск владелец поврежденного авто. — К счастью, я успел вовремя остановиться, чтобы никуда не въехать. Когда я вышел, чтобы осмотреть машину, в меня сзади въехало еще одно авто.

Водитель грузовика после ДТП не стал останавливаться и уехал. Если вы знаете что-либо о произошедшем или имеете запись с видеорегистратора, свяжитесь с владельцем авто по номеру телефона 8-963-944-93-33.

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