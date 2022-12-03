Новосибирцы стали экономить на йогуртах, детском питании и бытовой химии

Новосибирцы стали экономить на неосновных продуктах питания и бытовых средствах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году новосибирцы стали покупать меньше йогуртов и средств для мытья пола. Снижение в потреблении данных категорий наблюдают по всей стране, в том числе в столице Сибири. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина.

Компания подготовила статистику с наименованиями продуктов, на которых новосибирцы в последнее время экономят. Среди непродовольственных категорий это средства для мытья пола, кондиционеры для белья и средства для чистки туалета. Из продуктов горожане реже покупают детские фруктовые пюре, соки, творожные десерты и йогурты.

При этом самым важным критерием выбора магазина становится низкая цена на большинство товаров. Из базовых категорий продуктов тоже чаще покупают более дешевые.

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