Куда отправиться отдохнуть на новогодние праздники-2023: подборка мест по России и за границей

Провести новый год можно в теплых странах. Фото: Виталий КАРНАУХ

До Нового года осталось всего несколько недель и многие люди уже активно планируют, где они собираются провести длинные праздничные выходные. Кто-то предпочитает путешествовать по стране, а кто-то намерен отправиться за границу. Издание NEWS.ru составило список мест, где россиянам в 2023 году будет удобно и выгодного отдохнуть.

Среди заграничных курортов первое место, несомненно, занимает Турция. И, несмотря на то, что декабрь — сезон уже не пляжный, там все равно можно найти много интересного. Да и народу в этот период туда летает меньше.

Не менее излюбленным местом для отдыха у наших соотечественников является Египет. По словам экспертов, этот вариант хорошо подойдет тем, кто планирует семейный отдых. И местная зима как раз отлично подойдет для купания в море. Но и любителям активного досуга там будет, чем заняться.

Пользуется популярностью и такое туристическое направление как Шри-Ланка. Здесь отдыхающие смогут наслаждаться теплым морем и белыми песчаными пляжами, жарким воздухом и недорогими сочными фруктами. Любители танцев и музыки смогут отправиться на вечеринки в тропическом стиле с костюмами и фейерверками. А за несколько дней до Нового года здесь проходят красочные фестивали, поэтому имеет смысл приехать в островное государство заранее.

Среди теплых стран не сдает своих позиций среди россиян и Таиланд. С октября въехать в страну можно абсолютно свободно, по загранпаспорту. Новогодние и рождественские каникулы — самый туристический сезон в стране. Радовать туристов будет и теплая погода — в новогодние праздники температура держится около +30 °С.

Особое место в рейтинге стран для отдыха занимают, конечно, Арабские Эмираты. В частности — Дубай. Температура днем держится от +24 °С, осадки — редкое явление. На курорт лучше приехать заблаговременно, чтобы увидеть, как преображается и без того уже красивый город. Предпраздничная атмосфера зарядит хорошим настроением, а город предложит попробовать огромное количество развлечений.

А если же вы решили провести праздничный сезон в России, то можете смело посетить два самых любимых города у туристов: Москву и Санкт-Петербург. К Новому году города преображаются и дают возможность найти развлечения на любой вкус и кошелек.

Любителям зимних активностей стоит присмотреться к горнолыжным курортам: таким как Сочи, Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Шерегеш, Абзаково и другие.

А желающие проникнуться русской культурой могут посетить такие города как Великий Устюг, где находится резиденция главного новогоднего волшебника страны, или Кострому, где на берегу широкой реки Волги стоит настоящий терем, где хозяйкой является Снегурочка.

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