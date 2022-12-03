В центре Новосибирска 74 жилых дома и две больницы остались без отопления из-за аварии

В Новосибирске дома в центре Новосибирска остались без отопления ночью из-за порыва трубы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске без тепла остались 74 жилых дома, 6 детских учреждений и две больницы. Авария на теплотрассе театра «Красный факел» произошла вечером 2 декабря, сообщили в пресс-службе СГК, ее последствия устранили к 2 часам ночи 3 декабря.

Чтобы отремонтировать теплосеть, нужно было отключить отопление. Специалисты перекрыли трубу на участке в 70 сантиметров.

Напомним, больше всего пострадали жители Железнодорожного района – там отключили 51 жилой дом.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что подъезд дома заледенел из-за коммунальной аварии.

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