В Новосибирске ищут 51-летнего мужчину, пропавшего незадолго до переезда

В Новосибирске ищут 51-летнего Юрия Александровича Пузырева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 51-летнего Юрия Александровича Пузырева. Мужчина пропал еще в июле: незадолго до исчезновения он сменил место жительства и оставил вещи у родных. Однако новый адрес он никому не оставил. А позже перестал выходить на связь. Тогда родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с залысинами, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Во что был одет мужчина на момент своего исчезновения неизвестно.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Юрий, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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