Депутат просит рассказать, как наказали полицейских, закрывших дело об угрозах 17-летней девушки, убитой в Нижней Ельцовке

Мигранта отправили под арест. Фото: Никита МАНЬКО

Депутат совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина просит МВД рассказать, как наказали полицейских, закрывших дело об угрозах 17-летней девушки, убитой в Нижней Ельцовке.

Напомним, трагедия произошла в июле 2022 года. 17-летняя школьница больше года встречалась с 27-летним Хушнудом Хамроевым. А когда решила выйти из больных отношений, в которых мигрант избивал ее, унижал и изменял ей, тот стал угрожать. Мама девочки трижды обращалась в полицию, пытаясь спасти дочь. Однако в возбуждении дел ей отказали. В итоге вечером 26 июля изверг выследил школьницу, чтобы выяснить с ней отношения. Закончились разборки смертью девочки: мужчина нанес ей не менее 15 ножевых ранений.

— В связи с широким общественным резонансом происшествия прошу предоставить информацию о ходе и/или результатах расследования о халатности сотрудников отдела полиции № 10 «Советский», понесённом ими наказании, — пишет депутат в тексте обращения к начальнику УМВД по Новосибирску.

Хамроев с места преступления сбежал. Нашли его на следующий день у Хилокского рынка. Там он спрашивал у своих соотечественников, как уехать из России в Таджикистан. Мигранта обвинили в убийстве и отправили под арест.

В следственном комитете также начали проверку действий полицейских, отказывавших в возбуждении уголовного дела об угрозах девочке.

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