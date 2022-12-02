В Новосибирске закрылась первая инклюзивная кофейня

Кофейня работа с середины июля этого года. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске закрывается первая инклюзивная кофейня, в которой работали люди с синдромом Дауна. Располагалась она по адресу улица Серебренниковская, 19. Последний рабочий день кофейни был сегодня, 2 декабря.

— Будем откровенны: мы сами несколько обескуражены этим обстоятельством. Но внутри нашей команды живёт уверенность в том, что любые испытания делают нас сильнее. Мы не планируем опускать руки и закрываться. Мы хотим удержать на плаву «Шарлотку» и искренне верим, что у нас всё-всё получится, — сообщается на странице кофейни в соцсетях.

По словам владельцев кофейни, в ближайшие дни оборудование демонтируют и перевезут на склад. Там оно будет храниться, пока не удастся найти новое место.

«Шарлотка» открылась летом этого года. Начало же инклюзивной кофейне было положено еще в марте. Ее создатели воспользовались специальной мерой господдержки, с помощью которой зарегистрировали ИП и смогли получить безвозвратные средства для стартового капитала.

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