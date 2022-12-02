В Железнодорожном районе Новосибирска 51 дом остался без отопления

В Новосибирске 51 дом в Железнодорожном районе остался без отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 51 дом в Железнодорожном районе остался без отопления. Тепло людям отключили в девять вечера в пятницу, 2 декабря.

— Причиной отключения стал дефект на теплотрассе, сейчас поломку устраняют, — сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Отключение коснулось домов на улицах Вокзальная магистраль, Ленина, Комсомольский проспект, Салтыкова-Щедрина, Омская, проспект Димитрова, Дмитрия Шамшурина, Депутатская улица, Революции улица, Максима Горького улица, Чаплыгина улица, Революции, Октябрьская, Свердлова.

Вернуть тепло в дома планируют к двум часам ночи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер