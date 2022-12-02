В Железнодорожном районе Новосибирска 51 дом остался без отопления

В Новосибирске 51 дом в Железнодорожном районе остался без отопления.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 51 дом в Железнодорожном районе остался без отопления. Тепло людям отключили в девять вечера в пятницу, 2 декабря.
— Причиной отключения стал дефект на теплотрассе, сейчас поломку устраняют, — сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».
Отключение коснулось домов на улицах Вокзальная магистраль, Ленина, Комсомольский проспект, Салтыкова-Щедрина, Омская, проспект Димитрова, Дмитрия Шамшурина, Депутатская улица, Революции улица, Максима Горького улица, Чаплыгина улица, Революции, Октябрьская, Свердлова.
Вернуть тепло в дома планируют к двум часам ночи.
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