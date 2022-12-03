«Потеплеет» до -16: в Новосибирск придут умеренные холода

В Новосибирске температура поднимется до -16. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На первые декабрьские выходные, 3 декабря, синоптики пообещали умеренные холода. Ночью температура еще будет доходить до -20, а днем воздух «прогреется» до -16.

- Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер. Его порывы могут достигать семи метров в секунду, - сообщили синоптики.

По Новосибирской области температура опустится до -17…-22, местами до -31, днем — до -15…-20. Порывы ветра достигнуть 12 метров в секунду.

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