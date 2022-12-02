Новосибирцы стали втрое больше жаловаться на обманы от банков в 2022 году

За 10 месяцев 2022 года в Банк России поступило 68 жалоб на мисселинг. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За 10 месяцев 2022 года новосибирцы отправили в Банк России 68 жалоб на мисселинг — недобросовестную практику, при которой один финансовый продукт продается под видом другого. В прошлом году за аналогичный период таких жалоб было на две трети меньше.

— Самым частым «подмененным» продуктом на протяжении многих лет остается инвестиционное страхование жизни. ИСЖ — это сложный продукт. В нем нужно хорошо разбираться, и уж точно с помощью него не стоит откладывать на отпуск или формировать «подушку безопасности». Во-первых, какую бы доходность не обещал менеджер, гарантировать её он не имеет права. Во-вторых, забрать деньги раньше срока без потерь не удастся — можно получить только выкупную сумму, а она обычно небольшая. В-третьих, деньги не будут застрахованы государством — такая «защита» предусмотрена только для вкладов, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По словам женщины, перед покупкой любого финансового продукта необходимо досконально изучить документы и ни в коем случае не покупать то, в чем не разобрался до конца. Если же человек поставил подпись, потом будет сложно доказать, что его ввели в заблуждение.

Также Асаралиева напомнила, что у инвестиционного страхования есть «период охлаждения» — срок, в течение которого от страховки можно отказаться. Длится он 30 дней, иногда дольше, и создан специально для того, чтобы у человека было время подумать, разобраться и в случае чего — отказаться от страхования и вернуть деньги без потерь.

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