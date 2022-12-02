Новосибирских вахтовиков, аварийно севших на вертолете в Омске, разместили в гостинице. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирских вахтовиков после аварийной посадки вертолета в Омской области 1 декабря 2022 года отправили в гостиницу. Во время инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

— Вертолет перелетел в город Тара Омской области, вахтовиков и экипаж отправили в гостиницу, — пояснили КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК России.

Напомним, вертолет Ми-8Т летел из города Тара Омской области в поселок Игол Томской области, когда вынужденно приземлился буквально посреди поля. Внутри находились 21 рабочий из Новосибирска и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.

Проверку после произошедшего начали следователи и прокуратура.

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