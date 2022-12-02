Врач узист перечислил симптомы разрыва селезенки

Разрыв селезёнки может вызвать неудачное падение или же удар в брюшную полость. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач УЗД Дмитрий Семенчук перечислили симптомы разрыва селезенки. Среди них оказались дезориентация, тошнота и сильнейшие боли в левом подреберье. Также медик рассказал о первой помощи человеку с разрывом селезенки.

— Потерпевшего необходимо положить на спину, но без резких движений, чтобы не усугубить внутреннее кровотечение. Далее слева под грудиной надавите кулаком и оставайтесь в таком положении до приезда медиков. Для минимизации кровопотери — приложите лед, если есть, замороженное мясо, любой ледяной предмет к месту боли, — пояснил Семенчук в беседе с NEWS.ru.

Наиболее частой причиной разрыва селезенки медик назвал неудачное падение. Также орган может травмироваться во время драки, если сильный удар придется по ребрам или в корпус.

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