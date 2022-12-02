Ввод нового терминала аэропорта «Толмачево» в Новосибирске отложили на полгода. Фото: Аэропорт Толмачево

Ввод нового терминала аэропорта «Толмачево» в Новосибирске отложили на полгода. Изначально его планировалось открыть осенью 2022 года.

— Открытие нового аэровокзального комплекса запланировано в первом квартале 2023 года. Официальную дату открытия объявим позже, — рассказали КП-Новосибирск в «Толмачево».

Напомним, реконструкцию терминала ведут с 2020 года. По задумке фасады должны стать единой стеклянной лентой, которая обернет здание терминала по периметру. Днем аэропорт будет заливать солнечный свет, а ночью включат подсветку, которую будет видно издалека. На аэровокзале также заработает новое оборудование для багажа, которое есть только в Москве.

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Через полгода закончится реконструкция терминала, мы посмотрели эскизы нового аэропорта (подробнее).

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