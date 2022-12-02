В Новосибирском музее впервые представят древнюю мумию алтайского воина

Выставка продлится до 5 февраля. Фото: Новосибирский краеведческий музей
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Мумия. Воин Алтая», посвященная пазырыкской культуре. В V — III веках до н.э. ее население занимало территории Центрального и Горного Алтая.
— Центральный экспонат выставки — мумия пазырыкского воина, найденная в одном из «замерзших погребений» на плато Укок в Горном Алтае. Мумия возрастом более двух тысяч лет сохранилась до нашего времени благодаря мерзлоте, образовавшейся в пазырыкских кураганах. Древнего воина отличает крупная татуировка на плече и заплетенные длинные волосы, — сообщили в музее.
Также на выставке можно будет посмотреть различные изделия из ткани, кожи, дерева и войлока, которые были захоронены вместе с воином. Все они прекрасно сохранились благодаря линзе льда в пазырыкских погребениях.
Выставка открылась 1 декабря и продлится до 5 февраля. Просто так на нее нельзя попасть. Выставка работает только в определенное время и только с экскурсоводом из-за необходимости поддержания особого микроклимата для экспонатов.
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