Скончался Александр Малышев – политолог и ветеран сибирской академии госслужбы

Профессор политологии возглавлял научный совет. Фото: Личный архив

В Новосибирске скончался Александр Малышев – руководитель первой в Сибири кафедры политических наук и технологий при СИУ РАНХиГС. Об этом сообщил эксперт-политолог Сергей Козлов.

- Александр Юрьевич работал в СИБАГСе последние 30 лет, в начале 90-х годов открыл кафедру политических наук и технологий – одну из первых в России, среди наиболее квалифицированных и динамичных в этой структуре. Затем создал и руководил специальностью «Реклама и связи с общественностью», которая выпустила и переподготовила сотни специалистов . Некоторые из них работают в региональных правительствах, в бизнес-структурах, в государственных медиа. Также он исполнял обязанности ученого секретаря научного совета СИУ РАНХ и ГС до прихода нового руководства в 2021 году, – сообщил КП-Новосибирск эксперт-политолог Сергей Козлов.

Александр Малышев также был известен, как один из старейших политологов и экспертов по современной российской политике, в период 90-х и 2000-х годов консультировал новосибирских политиков. Доктор политических наук скончался на 70-м году жизни от продолжительной болезни.

Прощание с Александром Юрьевичем Малышевым состоится 4 декабря с 14:00 до 15:00 в Новосибирском крематории на улице Военторговская.

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