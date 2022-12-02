В Ленинском районе Новосибирска 17 домов остались без горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе Новосибирска 17 домов остались без горячей воды в пятницу, 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала «Мой Новосибирск».

Отключили горячую воду на улицах Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Пахоменко и Плахотного еще в 9 утра. Вернуть ее обещали к восьми вечера. Причина — аварийная замена трубопровода.

Напомним, 1 декабря в Новосибирске на улице Взлетной также прорвало теплотрассу. Без горячей воды и тепла остались 45 жилых домов и 3 детских сада на Ключ-Камышенском плато. К 8 утра 2 декабря участок поврежденной трубы заменили.

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Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть (подробнее).

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