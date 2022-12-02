Многодетных мам Новосибирска поздравили и наградили

Главные гости праздника - дети и их мамы. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил премии и дипломы многодетным мамам города, а начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева - мамам из замещающих семей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента социальной политики мэрии Ольга Незамаева вручили многодетным мамам премии и дипломы. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

На праздник в честь Дня матери приехали 16 многодетных семей из Дзержинского, Калининского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Советского районов и Центрального округа города. В их числе - три семьи, которые приняли на воспитание детей из Луганской народной республики. Общее количество воспитываемых ребятишек - 89. Для них подготовили интересную программу. В фойе перед торжественным вручением наград было шумно - нарядные ребятишки смеялись, играли, угощались сладостями, пирожными, которые приготовили для них в буфете.

- Быть мамой - для меня это счастье. Вся моя жизнь, ее смысл в детях. Я их очень люблю. Самые счастливые моменты связаны с материнством, - так говорили женщины в фильме, с которого началась официальная торжественная часть приема. Фильм специально сняли для того, чтобы каждый из гостей мог узнать о приглашенных мамах побольше.

- Слова поздравления и благодарности звучат сегодня для всех мам, - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в приветственном слове. - Многодетные семьи - это особая категория: и государство, и общество оказывают им всестороннюю поддержку в воспитании детей. Взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, - это важное решение, принять его могут только люди с большим сердцем.

На концерте в честь праздника выступили творческие коллективы и талантливые дети награжденных мамочек. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Среди награжденных женщин были принявшие в свою семью детей из Луганской и Донецкой народных республик. Они создают для них все условия для развития и роста.

- Хочется, чтобы как можно больше людей почувствовали в своем сердце тепло и мысленно поблагодарили вас за добрый поступок. За то, что вы приняли в семью ребятишек, переживших многое. Примите нашу любовь и самые искренние поздравления! Хочу поздравить всех мам, пускай ваши дети не перестают вас радовать, - пожелала Ольга Незамаева.

13 многодетным мамам вручили диплом мэрии Новосибирска, три - получили из рук Ольги Незамаевой почетные грамоты департамента.

Цветы, дипломы и милые подарки для многодетных мам. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

На концерте в честь праздника выступили творческие коллективы и талантливые дети награжденных мамочек. Все гости получили приглашение на городскую новогоднюю елку. А завершился праздник просмотром семейного мультфильма в кинотеатре «Победа».