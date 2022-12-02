Новосибирская транспортная прокуратура проверит задержку рейса «Новосибирск-Пхукет». Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирская транспортная прокуратура проверит задержку рейса «Новосибирск-Пхукет». Напомним, Самолет должен был отправиться из Новосибирска на остров в Таиланде в 2 часа ночи, но не полетел. Как позже пояснили в авиакомпании Azur Air, рейс задержали до прибытия резервного борта.

— Вылет воздушного судна запланирован сегодня в 5: 50, однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на вечернее время. Выполнения рейса ожидают 234 пассажира, из них из них 26 детей, — пояснила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина. — Прокуратура следит за соблюдением всех прав граждан на получение комплекса услуг.

В авиакомпании также отмечали, что на время ожидания рейса пассажиров заселили в гостиницу, где им предоставили горячее питание и прохладительные напитки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет не прилетел: туристы из Новосибирска пропустили день отдыха в Таиланде

Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали на день (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер