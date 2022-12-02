Под Новосибирском иностранец прикарманил забытый в электричке телефон

Мужчине грозит до 5 лет за кражу. Фото: МВД по НСО

Под Новосибирском на станции Барабинск 32-летний иностранец забрал себе оставленный кем-то в вагоне электропоезда телефон. Сделать с неожиданным приобретением мужчина ничего не успел, его задержали. Дело возбудили по статье 158 УК РФ за кражу. Максимальный срок, который грозит воришке — 5 лет тюрьмы.

— По прибытию на станцию Барабинск подозреваемый на одном из сидений заметил оставленный телефон и убедившись, что за ним никто не наблюдает решил присвоить его себе. Положив гаджет во внутренний карман куртки, мужчина покинул вагон, а после посадки в автомобиль такси выбросил сим-карту и отключил телефон, — рассказали о произошедшем в региональном МВД.

На время расследования воришку поместили в куйбышевский следственный изолятор. Украденный телефон полицейские вернули владельцу.

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