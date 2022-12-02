Новосибирск сковали 8-балльные пробки вечером в пятницу 2 декабря

Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в пятницу, 2 декабря, Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Согласно данным портала Яндекс. Карты, сильнее всего движение затруднено в центре города.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Кошурникова, Военная, Октябрьская, Максима Горького, Красный проспект, Орджоникидзе, Фрунзе, Нарымская, проспект Димитрова, Гоголя, Железнодорожная, Писарева, Кропоткина, Дуси Ковальчук, Танковая, Учительская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Моторная, проезд Энергетиков, Станционная, Большая, Широкая, Ватутина, Выставочная, Котовского, Блюхера, Пархоменко, Титова, Немировича-Данченко, Хилокская, Мира и Петухова.

Движение также затруднено по Октябрьскому, Димитровскому и Бугринскому мосту в сторону левого берега.

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