В Новосибирске нашли 14-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

Мальчик пропал 21 ноября - не вернулся домой из школы. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 14-летнего подростка, который не вернулся из школы домой. Его искали с 21 ноября. Сейчас с мальчиком все хорошо.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поисках, — сообщили в новосибирском отделении ПСО «ЛизаАлерт».

По словам руководителя ПСО, Алеси Яблонских, ранее мальчик уже пропадал на пару дней. Но всегда возвращался домой самостоятельно. В это же раз он пропал на две недели.

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