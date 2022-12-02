Синоптики рассказали, когда над Новосибирском рассеется «черное небо»

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится по 5 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, когда над Новосибирском рассеется «черное небо». Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий установился 26 ноября. С тех пор его продляли трижды.

— Режим неблагоприятных метеоусловий на территории Новосибирска продлится до шести часов вечера 5 декабря, — сообщили синоптики.

Напомним, что с 1 декабря в регионе началась череда магнитных бурь. С перерывами они будут обрушиваться на метеочувствительных сибиряков до 7 декабря.

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