Синоптики рассказали, когда над Новосибирском рассеется «черное небо»

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится по 5 декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, когда над Новосибирском рассеется «черное небо». Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий установился 26 ноября. С тех пор его продляли трижды.
— Режим неблагоприятных метеоусловий на территории Новосибирска продлится до шести часов вечера 5 декабря, — сообщили синоптики.
Напомним, что с 1 декабря в регионе началась череда магнитных бурь. С перерывами они будут обрушиваться на метеочувствительных сибиряков до 7 декабря.
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