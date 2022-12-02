За три дня новосибирские гэбээровцы задержали 31 вора: они украли товаров на сумму более 200 тысяч

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

1 декабря в 15:41 экипаж ГБР-73 Агентства задержал в магазине на Горском жилмассиве девушку, пытавшуюся вынести за пределы кассовой зоны косметику на сумму около 600 рублей. В ходе разбирательства обнаружилось, что леди промышляет хищениями на профессиональной основе, а ущерб от её предыдущих визитов в магазин превысил 50 тысяч рублей. Воровка признала кражи и возместила ущерб.

В 17:34 на аналогичной краже попалась молодая пара в одном из торговых центров Заельцовского района. У остановленных бойцами ГБР-77 Агентства парня и девушки при себе оказалась неоплаченная косметика. Как выяснилось, они и раньше наведывались в магазин с целью хищений. Сумма украденных ими ранее товаров превысила 20 тысяч рублей, и тоже была возмещена.

Еще один серийный вор был пойман гвардейцами в 15:40 в магазине на Западном микрорайоне. Прибывший экипаж ГБР-11 Агентства обнаружил у молодого человека несколько плиток шоколада на сумму 2 300 рублей, за которые тот не рассчитался на кассе. Правонарушитель далеко не первый раз воровал из магазина - за свои предыдущие набеги он вынес продуктов на 14 тысяч рублей. Мужчина был передан сотрудникам полиции.

Всего за три дня дежурства гвардейцы задержали 31 гражданина, уличенного в хищениях. Среди украденного - алкоголь, энергетики, промтовары, шоколад, масло, кофе, бакалея, колбаса и даже цикорий. Правонарушители вернули за все украденное ими ранее 233 500 рублей. Четверо похитителей были переданы правоохранительным органам.

30 ноября в 0:46 ночи помощь ГВАРДИИ потребовалась владельцу мойки самообслуживания. Машина клиента, заехавшего помыться в морозную погоду, внезапно заглохла. При этом автомобиль, вставший следом за заглохшим, мешал закрыться автоматическим воротам. Каждая минута простоя вымораживала влажное помещение и грозила выходу из строя дорогостоящего оборудования. После прибытия на место ГБР-75 Агентства владелец авто, наконец, смог подзарядить аккумулятор и сдвинуться с места. Автомойка продолжила работу в своем обычном режиме.