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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:04

За три дня новосибирские гэбээровцы задержали 31 вора: они украли товаров на сумму более 200 тысяч

Благодаря действиям сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ магазинные воры возместили супермаркетам Новосибирска 233 500 рублей ущерба за ранее совершенные кражи. Больше всего похитителей подвела страсть к косметике и предметам личной гигиены
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

1 декабря в 15:41 экипаж ГБР-73 Агентства задержал в магазине на Горском жилмассиве девушку, пытавшуюся вынести за пределы кассовой зоны косметику на сумму около 600 рублей. В ходе разбирательства обнаружилось, что леди промышляет хищениями на профессиональной основе, а ущерб от её предыдущих визитов в магазин превысил 50 тысяч рублей. Воровка признала кражи и возместила ущерб.

В 17:34 на аналогичной краже попалась молодая пара в одном из торговых центров Заельцовского района. У остановленных бойцами ГБР-77 Агентства парня и девушки при себе оказалась неоплаченная косметика. Как выяснилось, они и раньше наведывались в магазин с целью хищений. Сумма украденных ими ранее товаров превысила 20 тысяч рублей, и тоже была возмещена.

Еще один серийный вор был пойман гвардейцами в 15:40 в магазине на Западном микрорайоне. Прибывший экипаж ГБР-11 Агентства обнаружил у молодого человека несколько плиток шоколада на сумму 2 300 рублей, за которые тот не рассчитался на кассе. Правонарушитель далеко не первый раз воровал из магазина - за свои предыдущие набеги он вынес продуктов на 14 тысяч рублей. Мужчина был передан сотрудникам полиции.

Всего за три дня дежурства гвардейцы задержали 31 гражданина, уличенного в хищениях. Среди украденного - алкоголь, энергетики, промтовары, шоколад, масло, кофе, бакалея, колбаса и даже цикорий. Правонарушители вернули за все украденное ими ранее 233 500 рублей. Четверо похитителей были переданы правоохранительным органам.

30 ноября в 0:46 ночи помощь ГВАРДИИ потребовалась владельцу мойки самообслуживания. Машина клиента, заехавшего помыться в морозную погоду, внезапно заглохла. При этом автомобиль, вставший следом за заглохшим, мешал закрыться автоматическим воротам. Каждая минута простоя вымораживала влажное помещение и грозила выходу из строя дорогостоящего оборудования. После прибытия на место ГБР-75 Агентства владелец авто, наконец, смог подзарядить аккумулятор и сдвинуться с места. Автомойка продолжила работу в своем обычном режиме.