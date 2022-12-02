Самолет не прилетел: туристы из Новосибирска пропустили день отдыха в Таиланде

В Новосибирске на сутки задержался рейс в Таиланд. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 2 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачево на сутки задерживают рейс авиакомпании Azur Air. Самолет должен был отправиться из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде в 2 часа ночи, но не прилетел. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта.

– Задержка связана с неприбытием борта, – объяснили в Толмачево.

Прилет туристов на остров был запланирован на 10 утра 2 декабря. Теперь новосибирцы попадут в королевство только утром 3 декабря.

В пресс-службе авиакомпании Azur Air на запрос КП-Новосибирск сообщили, что самолет из Толмачево вылетит ровно в 00:00.

– Авиакомпания была вынуждена задержать рейс ZF-2949 на время подготовки резервного самолета. На время ожидания пассажиры были заселены в гостиницу, им были предоставили прохладительные напитки и горячее питание, – прокомментировали КП-Новосибирск в авиакомпании.

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