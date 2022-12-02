В Новосибирске вандалы разгромили туалет для водителей на Затулинке

Туалет простоял меньше суток. Фото: «Типичная Затулинка»

В Новосибирске вандалы разгромили туалет, установленный специально для водителей общественного транспорта на конечной остановке «Полевая» на Затулинке. По словам местных, простоял он меньше суток.

— Туалет установили 1 декабря. Уже утром, 2 декабря, частично разбитая вандалами кабинка валялась на дороге, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Типичная Затулинка».

По его словам, туалет установили после многочисленных жалоб в мэрию. Теперь же неизвестно, будут ли его ремонтировать или менять кабинку. А пока водителям общественного транспорта и кондукторам придется по старинке справлять нужду в ближайших кустах.

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