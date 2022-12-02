Вице-мэр Анна Терешкова защитила мурал с сердечным хирургом на фасаде здания в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска выступила за сохранение мурала. Фото: Виктория МИНАЕВА / Telegram-канал Анны Терешковой.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выступила против закрашивания мурала с сердечным хирургом. Свое мнение вице-мэр высказала в личном Telegram-канале в пятницу, 2 декабря.

Напомним, работу мексиканского художника – изображение врача, держащего в руках сердце, – хотят закрасить. Мурал на фасаде дома по улице Фрунзе, 4, оказался противозаконным. В администрации Центрального округа заметили, что он не соответствует требованиям положения о размещении живописных конструкций в городе.

После этого в муниципалитете организовали общественные обсуждения.

– Я считаю, что это очень нужный проект. Наши врачи сутками не выходили с работы, когда работали в пандемию. Они продолжают и сейчас спасать нас. Уверена, что работа будет сохранена, – заявила Анна Терешкова.

Вице-мэр попросила горожан принять активное участие в обсуждениях, чтобы работу удалось сохранить. Большинству новосибирцев мурал действительно понравился, судя по результатам опроса КП-Новосибирск. 90 % проголосовали за то, чтобы оставить картину на фасаде, и только 9 % – против.

Но есть и другие точки зрения. К примеру, в КП-Новосибирск обратился неравнодушный местный житель Вальдемар, 30 лет проработавший в области медицины. Он признался, что расценивает картину с сердцем на руках у врача как святотатство.

– Сердце красиво, когда оно внутри человека. Вынутое сердце всем напоказ – это как если бы священник записал чью-то исповедь и выложил бы ее на всеобщее обозрение, – считает медик.

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