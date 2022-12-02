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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 8:06

Автомобиль застрял на льду посреди Новосибирского водохранилища

На помощь выслали аэросани со спасателями
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Спасатели помогли водителю, застрявшему посреди Новосибирского водохранилища. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели помогли водителю, застрявшему посреди Новосибирского водохранилища. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели на аэросанях помогли водителю, застрявшему посреди Обского моря. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Легковой автомобиль выехал на лед Новосибирского водохранилища днем 1 декабря. Спасатели выехали на разведку, обнаружили машину и предупредили водителя об опасности.

После беседы водитель уехал из зоны с тонким льдом на берег.

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