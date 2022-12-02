СК начал проверку по истории с мальчиком, которого высадили из маршрутки в незнакомом месте под Новосибирском

Максиму пришлось пешком идти по незнакомому району. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственный комитет организовал доследственную проверку по истории с мальчиком, которого высадили из маршрутки в незнакомом месте. Инцидент произошел 30 ноября в городе Татарске.

12-летний Максим должен был выйти на остановке «Новосел», а потом пешком дойти до квартиры бабушки. Там его как раз ждала мама Вероника. Когда сын не приехал в положенное время, женщина забила тревогу. По телефону Максим объяснил, что водитель сказал ему выйти на другой остановке. Ехать дальше шофер отказался.

В итоге Максиму пришлось пешком идти по незнакомому району. Ребенок сильно замерз и чуть не заплутал.

Следком не оставил эту ситуацию без внимания.

− По сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Татарске следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, − отметили в публикации.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям водителя. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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