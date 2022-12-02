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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:42

Чуйский тракт в границах Новосибирской области расширят до четырех полос

Работы начнут в следующем году
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области расширят участки Чуйского тракта.

В Новосибирской области расширят участки Чуйского тракта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участки Чуйского тракта от Искитима до Алтайского края расширят до четырех полос. Сейчас проектные организации разрабатывают необходимую документацию на капремонт. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог (ФУАД) Сибирь.

Разработка ведется в рамках государственных контрактов. Ремонт планируют начать уже в 2023 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в следующем году отремонтируют дороги на 17 улицах Новосибирска.

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