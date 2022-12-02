Для второклассника, пострадавшего в аварии, в Новосибирске сделали титановый лоб

Уникальный имплант напечатали в Новосибирске. Фото: Предоставлено БФ "Радуга"

Омский второклассник получил уникальный протез лобной кости, которую потерял в ДТП. Прочную 3D-пластину изготовили в Новосибирске.

- Сын до операции был немногословен, только успокаивал меня, чтобы я не волновалась. Кирилл все понимал, берег голову и ждал операции, она прошла успешно. Сейчас он стесняется своего внешнего вида и с нетерпением ждёт, пока шов от операции зарастёт, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Мария.

Титановый лоб обошелся в четверть миллиона рублей. Фото: Предоставлено БФ "Радуга"

В марте 2022 года второклассник Кирилл пошел после школы к другу, на пешеходном переходе его сбил водитель. Мальчик чудом выжил и 10 дней провел в коме, хирургам пришлось удалить лобную кость. Мозг ребенка остался без защиты и омские нейрохирурги предложили изготовить уникальный протез из титана на всю лобную кость.

Мама ребенка обратилась в благотворительный фонд «Радуга», волонтеры собрали четверть миллиона на имплант. В ноябре 2022 года врач-нейрохирург Владислав Мишкин провел сложнейшую операцию, на 10-й день мальчику сняли первые швы.

- Спасибо всем за пожертвования, врачам и волонтерам. Благодаря вам всем мой сын уже очень скоро сможет вести себя как обычный ребёнок, бегать прыгать, кататься на велосипеде, – сообщила мама мальчика Мария.

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