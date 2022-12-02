В Алтайском крае не стали смягчать приговор мужчине, похитившему 12-летнюю девочку

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае оставили без изменения приговор мужчине, который похитил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает «Толк».

Эта история, потрясшая всю округу, произошла 31 июля 2021 года в одном из сел в Бийском районе. 40-летний сибиряк увидел ребенка на велосипеде. Он столкнул школьницу на землю, после чего связал ей руки и ноги. Затем мужчина поместил «жертву» в прицеп самоходного транспортного средства и направился к своему дому.

Там он приковал несовершеннолетнюю цепью и несколько дней удерживал в подвале. А еще сибиряк инсценировал утопление девочки, бросив ее вещи на берегу реки.

Мужчина угрожал убить ребенка. Узнав, что к поискам девочки подключился Следственный комитет, похититель отпустил школьницу.

12 августа сибиряка задержали в Республике Алтай. Ему вменили похищение несовершеннолетней и угрозу убийством. Суд приговорил преступника к 20 годам лишения свободы.

− Краевой суд рассмотрел приговор Бийского районного суда и оставил его без изменений, − отметили в публикации.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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